Meksika’nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde, ünlü uyuşturucu baronu Joaquin “El Chapo” Guzman’ın memleketi Badiraguato, patlayıcı yüklü drone’larla hedef alındı. Eyalet Valisi Ruben Rocha Moya, salı günü düzenlediği basın toplantısında saldırıların doğrulandığını açıkladı.

Vali Rocha, “Evet, saldırılarda drone kullanıldı” diyerek, bölgeden tahliye edilen sivillere devlet tarafından yardım sağlandığını belirtti. Ancak saldırıların tam olarak ne zaman gerçekleştiği açıklanmadı.

Yerinden edilen bazı bölge sakinleri, ilk saldırıların eylül ayında başladığını söyledi.

AİLESİNİN ÇİFTLİĞİ HEDEF ALINDI

AFP’ye konuşan tanıklar, son saldırıların El Chapo’nun ailesine ait La Tuna çiftliğini hedef aldığını, diğer bazı mülklerin de vurulduğunu belirtti.

Tanıklara göre 80’den fazla aile silahlı gruplar tarafından tehdit edildi. Bir başka görgü tanığı ise köylere giden yolların silahlı kişilerce kapatıldığını ve bölgedeki elektriğin kesildiğini aktardı.

Saldırılar, uyuşturucu kartellerinin giderek artan drone kullanımını yeniden gündeme getirdi.

KARTELLERİN DRONE SAVAŞI

Insight Crime adlı düşünce kuruluşunun raporuna göre, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) 2020 yılından bu yana rakiplerine ve güvenlik güçlerine karşı drone’larla saldırı düzenliyor.



Badiraguato, uzun yıllardır Meksika’daki uyuşturucu ticaretinin kalelerinden biri olarak biliniyor. El Chapo Guzman, 2019 yılında ABD’de ömür boyu hapis ve ek 30 yıl cezasına çarptırılmıştı.