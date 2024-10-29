EL CLASİCO

258’inci El Clasico cumartesi gecesi Santiago Bernabeu stadında oynandı. Ev sahibi Real Madrid son yıllarda Ancelotti yönetimde LaLiga’yı adeta kasıp kavuruyordu. Bizler için maçın daha anlamlı olan kısmı Millî futbolcumuz Arda Güler’in El Clasico’da forma giymesi olacaktı.

Barcelona ise bu sezon yeni bir yapılanmaya gitti. Takımın başına Alman teknik direktör Hansi Flick’in gelmesiyle beraber takımın çehresi çok değişti. İki dev takımın karşılaşmasında tarihî bir galibiyet elde eden taraf Barcelona oldu. Real Madrid’i 4-0 gibi net bir skor yenip, rakibini Santiago Bernabeu çimlerine gömdü desek yeridir. Barcelona çok üstün bir oyun ortaya koymadı ama çok akıllı oyun oynadı. İlk yarıda oyunu domine eden, net pozisyonlar bulan taraf Real Madrid’di. Hansi Flick takımına kusursuz bir ofsayt taktiği uygulattı. İlk yarıda uyguladığı ofsayt taktiği ile Real Madrid hücum oyuncularını 8 kez, maç boyunca 12 kez ofsayt düşürmeyi başardılar.

Kylian Mbappe 31. dakika mükemmel bir gol attı, atılan gol VAR kararıyla iptal edildi. İkinci yarıda adeta Barcelona fırtınası esti. Usta golcüsü Robert Lewandowski ile 2 dakika arayla bulduğu gollerle bir anda skor 2-0 geldi. Lewandowski yıllar geçtikçe kalitesini artırıyor. Attığı ikinci goldeki kafa vuruşu kalite kokuyor. Real Madrid art arda gelen 2 golle kısa bir şoka girse de çok hızlı toparlandı. Tehlikeli pozisyonlara da girdi ama bu sefer de ortaya Barcelona kalecisi İnaki Pena çıktı. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Kariyer maçını oynadı desem yeridir. 5 tane net pozisyon kurtardı. Yaptığı kurtarışlarla Real Madrid’in maça ortak olmasını engelledi. Maçın sonlarına doğru Barcelona 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal ile jeneriklik bir gol buldu. Sağ ayağıyla kale direğinin tozunu aldı.

Yamal attığı bu golle El Clasico’nun en genç golcüsü olarak tarihe geçti. 84’te Raphinha aşırtma bir vuruş ile fişi çekti. Brezilyalı futbolcu Hansi Flick ile yeniden doğdu, bu sezon çok iyi performans ortaya koyuyor. Barcelona deplasmanda 4-0 gibi ezici bir skor elde etti. İki takım da birbirine oyun olarak üstünlük kuramadı ama atan taraf kazandı. Atanın ve tutanın iyi oynadığı taraf kazandı. İki takım da futbol severlere güzel futbol ve güzel pozisyonlar izletti. Dünya starlarını birbirlerine rakip olarak izlemek çok büyük keyif. Böyle kaliteli maçları izledikten sonra başka maçlar seyir keyfi vermiyor. İki takımı da bizlere güzel futbol izlettirdikleri için tebrik ediyorum.