El Clasico'da Barcelona'dan Real Madrid'e farklı tarife

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşılaştı. İlk yarıda yüksek tempoda geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Barcelona, Robert Lewandowski'nin 54 ve 56. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lewandowski'nin 66. dakikada çektiği şut ise direğe çarparak oyundan çıktı. Barcelona, 77. dakikada Lamine Yamal ile farkı 3'e çıkardı ve 84. dakikada Raphinha'nın golüyle maçı 4-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Lamine Yamal, El Clasico'da gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Mücadelede yedek kalan milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.