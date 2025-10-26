La Liga'nın 10. haftasın El Clasico heyecanına sahne oluyor.
24 puanla lider Real Madrid 2 puan farkla en yakın takipçisi ezeli rakibi Barcelona'yı Santiago Bernabeu'da konuk ediyor.
TSİ 18:30'da başlayacak dev maç öncesi ilk 11'ler belli oldu. Milli yıldız Arda Güler El Clasico'ya ilk 11'de başlıyor.
İşte Real Madrid-Barcelona maçının ilk 11'leri:
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappe.
Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Ferran, Rashford