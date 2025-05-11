El Clasico'da ilk 11'ler belli oldu! Arda Güler sürprizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
El Clasico'da ilk 11'ler belli oldu! Arda Güler sürprizi

İspanya LaLiga'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadelenin ilk 11'leri belli olurken Real Madrid Teknik Dirketörü Carlo Ancelotti'den, milli oyuncumuz Arda Güler için beklenen karar çıktı.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev mücadelede Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçta başlama düdüğü TSİ 17.15'te çalacak. Madrid ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de başlatacak.

ARDA GÜLER BARCELONA KARŞISINDA İLK 11'DE

LaLiga'da geçtiğimiz haftaki Celta Vigo maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Arda Güler, Barcelona maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Bu sezon genellikle oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu, son oynanan derbide de asist yapmıştı.

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MAÇIN İLK 11'LERİ

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois, Lucas, Tchouameni, Asencio, Garcia, Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius Jr.

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