La Liga'nın (İspanya birinci ligi) 10. haftasında Santiago Bernabeu'da El Clasico heyecanı yaşandı.

Bu sezon performansıyla göz dolduran milli yıldız Arda Güler ilk 11'de başladığı dev maçta kötü bir tecrübe yaşadı.

ARDA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI

İlk yarıda Mbappe'nin 22. dakikada attığı golle öne geçen Real Madrid, 38. dakikada Arda Güler'in defans önünde kaptırdığı topta Fermin Lopez'in golüne engel olamadı.

BELLINGHAM DEVREDE SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Barcelona skora eşitliği getirse de ilk yarıya performansıyla damga vuran Jude Bellingham 43. dakikada bir kez daha Real Madrid'i öne geçirdi ve ilk yarı Eflatun Beyazlılar'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

MBAPPE FARKI AÇMA FIRSATINI KAÇIRDI

İkinci yarının başında Mbappe farkı artırma fırsatını kaçırdı. Real Madrid'in kazandığı penatıda topun başına geçen Fransız yıldız 52. dakikada Szczesny'i geçemedi.

ARDA GÜLER ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

Maçta golle sonuçlanan bir hata dışında iyi bir performans sergileyen Arda Güler 66. dakikada Brahim Diaz'a yerini bıraktı. Arda Güler'e kenara geldiği sırada Santiago Bernabeu'da genç yıldız için alkış sesleri yükseldi.

90+10. dakikada Vinicius Junior'a formasını çekerek faul yapan Barcelona oyuncusu Pedri, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçı 2-1 kazanan Real Madrid puanını 27'ye çıkardı ve ikinci sıradaki Barcelona ile aradaki farkı 5'e yükseltti.