El Clasico'da şov yapan Barcelona, 6 puan farkla ligin zirvesinde

La Liga'nın lideri Barcelona, El Clasico’da Real Madrid’i 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Katalan ekibi, rakipleriyle arasındaki puan farkını altı noktaya çıkardı. Real Madrid, ligdeki 43 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyordu. Ancak Barcelona, ikinci yarıda sergilediği etkileyici performansla bu umutları sona erdirdi.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Ancak ikinci yarının başında Robert Lewandowski, 54. dakikada Marc Casado’nun harika pasıyla ağları buldu. Polonyalı forvet, kısa bir süre sonra Alejandro Balde'nin ortasında ikinci golünü de kaydederek ev sahibi ekipte şok etkisi yarattı. Lewandowski, hat-trick şansını değerlendiremedi ve bir şutu direkte, diğer şutu ise iyi bir pozisyonda üstten auta gitti.

Barcelona’nın 17 yaşındaki genç yeteneği Lamine Yamal, maçta takımının üçüncü golünü atarak El Clasico tarihinin en genç golcüsü unvanını elde etti. Yamal, zor bir açıdan şutunu atarak topu üst köşeye gönderdi. Maçın sonunda Raphinha, Real Madrid karşısındaki ilk golünü atarak durumu 4-0’a taşıdı.

Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla ilk El Clasico deneyimini yaşarken, iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İspanyol kaleci Inaki Pena da Mbappe’nin etkili şutunu önleyerek, genç oyuncunun maçta gol atma şansını engelledi. Mbappe, La Liga’da bu sezon şimdiye kadar altı gol kaydetmesine rağmen, formda görünmediği bir maçı geride bıraktı.

Barcelona, geçen sezon La Liga’yı Real Madrid’in 10 puan gerisinde tamamlamıştı. Bu sezon, genç oyunculara güvenen Katalan ekibi, şimdiye kadar 10 galibiyet ve yalnızca bir mağlubiyetle dikkat çekiyor. Yamal, Barcelona’nın en parlak genç yıldızı olarak öne çıkarken, Casado ve Balde de asistleriyle başarıya katkıda bulundular.

Yaşına rağmen hala etkili bir performans sergileyen Lewandowski, bu sezon La Liga’da 11 maçta 14 gol atarak takımı için önemli bir katkı sağlıyor. Barcelona’nın genç ve tecrübeli karışımı, Real Madrid karşısında etkileyici bir ikinci yarı gösterisiyle galibiyeti getirdi. Mbappe ve Jude Bellingham gibi yıldız oyuncular ise bu önemli karşılaşmada hayal kırıklığı yaşadılar.