El emeği göz nuru şampiyonluk forması 39 yıl sonra müzede

Trabzonspor’un el emeği göz nuru şampiyonluk forması tam 39 yıl sonra müzesindeki yerini aldı.

El emeği göz nuru şampiyonluk forması 39 yıl sonra müzede

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor Kulübü’nün 1983-84 sezonu şampiyonluğu, her şampiyonlukta olduğu gibi içinde gün yüzüne çıkmamış birçok hikayeyi barındırıyor. Bunlardan biri de Çoban Ailesi'nin hikayesi. 39 yıl sonra gün yüzüne çıkan bir şampiyonluk öyküsü..
Anne Neriman Çoban'ın, Bordo Mavililerin 6. Şampiyonluğuna atfen çocukları; Habibe Çoban, Metin Çoban ve Ahmet Çoban'a ördüğü çubuklu formalardan bir tanesi, Trabzonspor’un Arşiv ve Müze Kurulu tarafından kulübe kazandırıldı.
Metin Çoban, 39 yıl önce giydiği şampiyonluk formasını Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun'a teslim etti.
Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, hassasiyetlerinden dolayı Çoban ailesine çok teşekkür ederek, "Kulübümüz adına başlatmış olduğumuz ve devam ettiğimiz 'Trabzonspor’umuz arşivlensin, güçlensin, destek sensin' kampanyamıza tüm paydaşlarımızı destek vermeye davet ediyor ve Çoban Ailesine bu önemli hatıradan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

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