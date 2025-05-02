El emeği ürünler Dilovası’nda sergilendi

Dilovası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, kursiyerlerin çeşitli alanlarda hazırladığı el emeği ürünler yer aldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükakın, KO-MEK'in kadınlara ve aile yapısına katkı sunduğunu belirtti. Temanın kültürel değerleri yansıtma amacı taşıdığını ifade eden Büyükakın, KO-MEK benzeri yapıların sosyal gelişim açısından önemli olduğunu söyledi.

"Bu yılki temamızda Orta Asya'dan Anadolu'ya tüm motiflerde kültürümüzü yaşattık"

Kursların toplumsal dayanışmaya katkısına vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Kadın nüfusumuzun neredeyse yarısı KO-MEK'lerden eğitim aldı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak farkındalık oluşturdunuz. Modern dünyada insanlar merhametini kaybediyor. Ukrayna'daki çocuğa ağlarken Filistin'deki çocuğu unutuyoruz. Medeniyetlerin kurucusu milletler, acılara birlikte üzülür. Bu yılki temamızda Orta Asya'dan Anadolu'ya tüm motiflerde kültürümüzü yaşattık. Değerlerimiz sayesinde biriz ve beraberiz. KO-MEK gibi kurumlar yeni dünyada biz olarak kalmamız için şart. Bir medeniyet kadınlar tarafından inşa edilir" dedi.

"KO-MEK her alanda gelişmemi ve topluma yardımcı olmamı sağladı"

Kursiyer Gülcan Polat ise KO-MEK sayesinde hem kişisel gelişimine katkı sunduğunu hem de sosyal çevresinin genişlediğini ifade ederek, "KO-MEK'te üniversite derslerime yardımcı olması için İngilizce kursu aldım. Daha sonra mefruşat kursuna yazıldım. Burada sadece bilgi sahibi olmadım, aynı zamanda arkadaşlıklar ve dostluklar edinerek sosyalleştim. KO-MEK her alanda gelişmemi ve topluma yardımcı olmamı sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da, KO-MEK'in ilçeye sağladığı sosyal bütünleşmeye dikkat çekerek, "KOMEK bize birlik olmayı öğretti" ifadesini kullandı.

BAŞİSKELE'DE SERGİ AÇILACAK

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi ve kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı. KO-MEK ilçe sergilerinin bir sonraki durağı Başiskele olacak. Sergi, 6 Mayıs Salı günü saat 11.00'de Karşıyaka Kültür Merkezi'nde açılacak.