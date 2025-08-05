El freni arızalandı: Kuzenler faciayı kıl payı atlattı!

Olay, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binada yaşayan Serkan Bekar, kuzeni Erkan Bekar ile kendisine ait olan 34 HED 525 plakalı otomobili yıkadı. İki kuzen daha sonra yıkadıkları otomobilin arkasında sohbet etmeye başladı. O sırada komşularına ait park halindeki başka bir aracın el freninde arıza meydana geldi. Araç iki kuzenin bulunduğu yere doğru hareket etti. Aracın üstlerine geldiğini fark eden Serkan Bekar kuzenini uyardı hem kendisinin hem de kuzeninin hayatını kurtardı. Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan iki kuzen, olayın şokunu atlattıktan sonra araçlardaki hasarı kontrol etti. İki aracın sürücüsü kendi aralarında anlaşırken, kuzenlerin kazadan kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'GÖRMESEYDİK KÖTÜ OLURDU'

Olayla ilgili konuşan Serkan Bekar, "Ben arabayı yıkıyordum. Sonra arabanın üstünde leke vardı lekeye bakıyorduk. Bizim komşu da düğüne gidiyordu. Onlar bindi arabaya arkamda bir karartı geliyor gibi hissettim. Bir baktım o anda aracın freni boşalmış gidiyor. Sonra anda fark ettik, can havliyle birimiz o tarafa, birimiz bu tarafa kaçtık. Fark etmeseydik olay çok kötü sonuçlanacaktı. Allah korudu yani. Ufak tefek bir hasar var ama önemli değil. Biz videoyu görünce olayın maddi boyutunu geçtik. Bayağı büyük birşey atlatmışız; videoyu izleyince farkına vardık. Büyük bir badire atlattık. Verilmiş sadakamız varmış. Anlık bir durum oldu, refleks diyelim. Görmeseydik olayın sonu çok kötü olurdu" dedi.