El freni çekilmeyen otomobil, araca ve ağaca çarptı

Edirne'de el freni çekilmeyince hareket eden otomobil önce bagajdan eşya alan sürücü S.D.'ye (25), ardından başka otomobil ile ağaca çarptı. Sürü S.D. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. S.D., kullandığı 59 ACK 592 plakalı otomobili caddede park edip, bagajdan eşyalarını almak istedi. El freni çekilmeyen otomobil, bir anda geriye doğru hareket etti. Sürücü S.D.'ye çarparak yaralanmasına neden olan otomobil, daha sonra N.Ö. (65) idaresindeki 22 FN 514 plakalı otomobil ile beton refüjdeki ağaca çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.