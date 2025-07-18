El freni unutuldu! Facia önlendi: Şanlıurfa’da nefes kesen anlar

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yakıt almak için istasyona giren bir çekici sürücüsü, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutarak içeriye girdi. El freni çekilmeyen çekici, bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Durumu fark eden istasyon çalışanı pompacı, hızlı bir şekilde müdahale ederek aracı durdurdu. Pompacının hızlı refleksi ile muhtemel bir facianın önüne geçildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan istasyon çalışanı pompacı Mehmet Fatih Özdemir, "Araç geldikten sonra yakıt doldurmaya başladık. İnerken el frenini indirmeyi unutmuştu. Sürücü yanımızda otururken araç hareket etmeye başladı. O sırada koşup el frenini çektim. Büyük bir kaza olabilirdi. Herkesin bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ederim" diye konuştu.