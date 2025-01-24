El Kaide terör örgütü üyesi, 7 yıldır aranan 2 hükümlü İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü El Kaide’nin Türkiye yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla aranan 2 şüphelinin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşan İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Avcılar’da 5 katlı bir binanın bodrum katına baskın düzenlendi. Operasyonda L.B. (45) ve S.B.(51) adlı kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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Örgüte yönelik bir ceza davasında da firari durumda oldukları için haklarında gıyabi hüküm verilen şüphelilerden L.B’nin 7 yıl 6 ayı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu da dahil 9,5 yıl, S.B’nin ise “silahlı terör örgütü üyeliği”nden toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyeti bulunduğu öğrenildi.

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Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkarılan L.B. ve S.B, Metris Cezaevi'ne gönderildi.