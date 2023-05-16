El-Mübdi ne demek? Allah’ın isimlerinden El-Mübdi anlamı ve fazileti nedir?

El Mübdi ismi Allah’ın isimlerindendir. Allah’ın isimleri Esmaül Hüsna olarak bilinir ve kişiler Allah’ın isimleri Esmaül Hüsna’yı okuyarak Allah’ı anar. Peki, El Mübdi ne demektir? Allah’ın isimlerinden El-Mübdi anlamı ve fazileti nedir?

El-Mübdi ne demek? Allah’ın isimlerinden El-Mübdi anlamı ve fazileti nedir?

Kişiler Esmaül Hüsna’yı okuyarak Allah’ı anmış olur. Allah’ın isimlerine Esmaül Hüsna denirken El Mübdi de Allah’ın diğer isimlerindendir. Peki, El- Mühdi ne demek? Allah’ın isimlerinden El-Mübdi anlamı ve fazileti nedir?

Allah'ın isimleri Esmaül Hüsna olarak bilinmektedir. El Mühdi ismi de Allah'ın isimlerinden biridir. Peki, El- Mühdi ne demek? Allah’ın isimlerinden El-Mühdi anlamı ve fazileti nedir?

EL MÜBDİ NE DEMEKTİR?

El-Mübdi anlamı, kısaca maddesiz olan ve örneksiz yaratan olarak tanımlanabilmektedir.

Allah'ın yoktan var eden olduğunu, yaratıcı ve her yarattığını bir öncekinden farklı yarattığını anlatmaktadır. Fazileti bol olan bu esma genellikle namazda ve dua ederken zikredilmektedir.

El mübdi Allah'ın (cc) esmalarından biridir ve zikir sayısı da 57 olarak karşımıza çıkar.

Müslümanlar 57 kez el mübdi ismini zikrederlerse manevi olarak mertebeleri artar ve ilmi de bu sayede gelişir. Allah Teala günde 57 kez ya mübdi ismini zikreden kullarının işlerinin yolunda gitmesine yardım eder ve onların işlerini kolaylaştırır. Kullar karşılaştıkları işlerde bir kolay yol bulur ve bu sayede manevi olarak da rahatlarlar.

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EL MÜBDİ FAZİLETİ NEDİR?

El Mübdi ismini zikreden kulların yanında olur ve kullarının mertebelerini de artırır. Her kim ki Allah'ın (cc) el mübdi ismini sık sık zikrederse o kişinin başarısı artar ve yüksek mertebeye ulaşır. Ya mubdi ya da el mübdi esması Kur'an-ı kerim'de de sık sık geçer. El mübdi esması zikreden kişilerin başarılarının artmasına vesile olan bir isimdir.

İşlerde başarılı olmak, mertebenin yükselmesi ve sıkıntılardan kurtulma için okunan el mübdi esması kulların faydasınadır. El mübdi esmasını zikreden Müslümanlar kendi yeteneklerinin farkına varır ve işlerinde de başarılı olur. El mübdi esmasının zikir sayısı 57'dir ve kulların el mübdi esmasını 57 kez zikretmeleri önerilir.

Her kim ki maddi ve manevi kendini yetersiz ya da güçsüz hissederse Allah'ın (cc) El Mubdi esmasını zikretmeli ve tüm sıkıntılarından kurtulmalıdır. Allah (cc) kendisinden isteyen ve dileyen kullarını hiçbir zaman geri çevirmez ve onların iyi olması için yardım eder.

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