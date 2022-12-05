El neden uyuşur hangi hastalığın habercisi

El uyuşmasının şiddetli ve uzun süreli olması yaygındır. Uyuşukluğa ek olarak, genellikle ağrı, kaşıntı, hissizlik ve hatta kas kaybı ortaya çıkabilir. Bu durumlarda uyuşukluk, bir tür sinir hasarının belirtisi. Bu tür sinir hasarı birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabiliyor. Travmatik yaralanmalar, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, çeşitli zehirlenmeler ve diyabet gibi kronik hastalıklar nedeniyle görülebilir.

Sinir hasarı uygun şekilde tedavi edilmezse kalıcı sinir hasarına bile neden olabilir. Bu nedenle, birkaç gün içinde geçmeyen el uyuşması yaşıyorsanız, uygun bir muayeneden sonra etkili bir tedavi önerebilecek bir uzmana başvurun.

SAĞ EL UYUŞURSA



Sağ eldeki uyuşmanın nedeni ve tedavisi, genel olarak parmaklarda ve eldeki uyuşmadan çok farklı değildir. Nöropatiler (sinir sistemi disfonksiyonu) genellikle aynı anda vücudun sadece bir tarafında meydana gelir. Bunun nedeni, hasar görmüş bir sinirin sadece bir taraftaki hissi değiştirmesidir, bu nedenle çoğu zaman sadece bir tarafta uyuşmaya neden olur.

SOL EL UYUŞURSA



Sol eldeki uyuşukluk, sağ eldeki uyuşukluk ile tamamen aynıdır, buna çoğunlukla nöropati neden olur. Nöropatilerin en yaygın olanı, eldeki sinir hasarından kaynaklanan periferik nöropatiye bağlı uyuşukluktur. Servikal nöropati de oluşabilir, çoğunlukla boyun fıtıüı nedeniyle oluşan boyun nöropatisi ortaya çıkar. Bu durumda omurgadan çıkan ve boyundaki kollara giden sinir sıkışarak uyuşmaya neden olur. Bu gibi durumlarda sadece el değil, tüm kol genellikle uyuşur.

GECE EL NEDEN UYUŞUR

Gece el uyuşması sadece arada bir oluyorsa, büyük ihtimalle uyurken kolunuza yattığınız ve bir sinire baskı yaptığınız için meydana geliyor demektir. Bu gibi durumlarda çoğu durumda kol hareket ettirilerek uyuşukluk gider. Geceleri eldeki uyuşukluk düzenli hale gelirse, ağrı tedavisi uzman tedavisi gerektiren durumlara sıra gelmiştir.



Diğer el uyuşma nedenleri şöyle:

El uyuşmasının 11 nedeni

Zehirlenmeye bağlı el uyuşması

Enfeksiyona bağlı el uyuşması

Otoimmün hastalığa bağlı el uyuşması

Kalıtsal hastalık nedeniyle el uyuşması

Yaralanma nedeniyle el uyuşması

Şeker hastalığına bağlı el uyuşması

İdiyopatik el uyuşması

Sinir sıkışma sendromlarına bağlı el uyuşması

Sistemik hastalığa bağlı el uyuşması

Vitamin eksikliğine bağlı el uyuşması

Alkolizm nedeniyle el uyuşması