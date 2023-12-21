El Nino vuracak 2023 yazını mumla arayacağız. 2024 yılı gelsin istemeyeceksiniz

AA’nın bildirdiğine göre, bu yılın ocak-ekim arasındaki döneminde küresel ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi dönemin (1850-1900) ortalamasından 1,43 derece fazla oldu ve 2023 yılının, yıl bitmeden kayıtlara en sıcak yıl olarak girdiği duyuruldu. Temmuz 2023 kayıtlara en sıcak ay olarak geçerken, sıcaklıklar Ağustos-Kasım 2023 arasında da rekor seviyelerde kaldı.

2024’te sıcaklıkların nasıl olacağını ve Pasifik Okyanusu’nda yaşanan El Nino hava olayının küresel sıcaklıklara etkisini, Avrupa Birliği’nin desteklediği Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Baş Bilim İnsanı Sarah Kapnick’e sorduk.

Buontempo, 2023 yılının küresel ortalama sıcaklıklar bakımından “Eşi benzeri olmayan” bir yıl olduğunu ifade ederek, “Bilmediğimiz bir alandayız. Okyanus suyu sıcaklığı hiç olmadığı kadar yüksek ve 1940’lardan beri tuttuğumuz kayıtlarda böyle bir sıcaklık görmedik. Muhtemelen binlerce yıldır böyle bir sıcaklık görmedik. Bu yeni bir dünya ve bu yeni dünyada daha önce deneyimlemediğimiz çok farklı şeyler olabilir.” dedi.

Okyanus ve atmosfer yüzey sıcaklığındaki rekorlar, aşırı sıcak hava olayları, ciddi kuraklık ve şiddetli orman yangınlarının iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu belirten Buontempo, “İklim değişikliğinden söz ederken gelecekte yaşanacak bir şey gibi söz ediyoruz ama bence 2023 iklim değişikliğinin tam da şu anda gerçekleştiğini bize gösterdi.” diye konuştu.

KAVRULACAĞIZ

Bu yıldaki küresel sıcaklık artışının iklim değişikliğiyle birlikte El Nino’nun da etkisi olduğunu anlatan Buontempo, “2024 yazında tam olarak ne olacağını söylemek için çok erken ama geçmişte yaşadıklarımızdan yola çıkarak söyleyebileceğimiz bazı şeyler var. Bunlardan biri, biliyoruz ki El Nino kış mevsiminde en yüksek seviyeye ulaşıyor ve ilkbahar mevsiminde etkisi azalıyor" dedi.

Buontempo "Küresel ortalama sıcaklıklar da El Nino’nun olduğu yılda en yüksek seviyeye çıkıyor. Pasifik Okyanusu’nda El Nino’nun sıcaklıkları etkileyen gücü en yüksek seviyede ve azalmaya başladı. Orta Pasifik’te El Nino kaynaklı sıcaklıklar en yüksek seviyeye yakın, yaklaşık bir ay içinde en yüksek seviyeye ulaşacak ve düşecek. Modellerimiz El Nino etkisinin ilkbahar sonunda nötr duruma geleceğini gösteriyor. Bu bakımdan 2024, sıcaklıkların yeni rekorlar kıracağı başka bir yıl olacak” " diye konuştu.

Buontempo, El Nino’nun artık tamamen değişen bir iklimde meydana geldiğine dikkati çekti.

Kayıtlardaki en sıcak yılların genelde El Nino dönemlerinde olduğunu kaydeden Sarah Kapnick, “El Nino geçen yaz başladı, şimdi kış mevsiminde en yüksek seviyeye ulaşıyor ve El Nino’nun ikinci yılında sıcaklıklar artıyor. Bu yüzden, El Nino en yüksek seviyeye ulaştıkça küresel sıcaklıkların da artacağını ve yaz mevsimi dahil olmak üzere yüksek sıcaklıkların yaşanacağı bir dönem olacağını tahmin ediyoruz. Geçmişteki El Nino deneyimlerine de bakarak, 2024’ün bu yıldan daha sıcak olmasını bekliyoruz. Bu da sıcak hava olayları ve diğer aşırı hava olaylarının artma olasılığını artırıyor.” ifadelerini kullandı.