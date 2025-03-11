El şakasına pompalı tüfekle yanıt verdi

Kaynak: DHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde18 yaşındaki Ü.C.''nin el şakası yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Vücutlarına saçma isabet eden yaralılar hastaneye götürülürken, olaydan sonra kaçan Ü.C., kısa sürede yakalandı.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında Cuma Mahallesi Helvacılar Sokakta meydana geldi. 18 yaşındaki Ü.C. ile İ.D. arasında iddiaya göre el şakası yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Ü.C., olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra yanına aldığı pompalı tüfekle geri döndü. Ü.C.'nin tüfekle 3 el ateş etmesi sonucu İ.D. ile o sırada kavgayı ayırmaya çalışan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Ü.C. ise evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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