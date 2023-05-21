El Salvador'da stadyum girişinde izdiham. İçişleri Bakanı acı haberi duyurdu

El Salvador Liginde yaşanan izdiham can pazarına sebep oldu. Play-Off çeyrek finalinde Alianza ile FAS takımları arasında oynanan mücadeledeki tribünlerde çıkan izdihamın sebebi belli oldu.

El Salvador'da stadyum girişinde izdiham. İçişleri Bakanı acı haberi duyurdu

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan maçta büyük bir Facia yaşandı. 1-0 FAS'ın kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yoğun bir izdiham yaşandı.

İZDİHAM'DA CAN PAZARI
Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale saha içinde yapıldı, daha sonra çevre hastanelere götürüldü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

SAHTE BİLETLER ÖLÜMÜ GETİRDİ
Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı. Çıkan olayların ardından 0-0 devam eden Alianza - FAS maçı yarıda kaldı. Ligde bugün oynanması planlanan diğer maçlar da ertelendi.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi. Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele; "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek." dedi.

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