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El Salvador’da toprak kayması: 7 ölü  

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da şiddetli yağışlar nedeniyle iki ayrı noktada meydana gelen toprak kaymaları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.  

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 20:26
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El Salvador’da toprak kayması: 7 ölü  

El Salvador’da toprak kayması: 7 ölü  
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Orta Amerika ülkesi El Salvador’da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. El Salvador Sivil Savunma Direktörü Luis Amaya yaptığı açıklamada, ülkede bugün iki ayrı şehirde yaşanan toprak kaymaları sonucu toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de yaralandığını aktardı.

Toprak kaymalarından birinin başkent San Salvador’un 16 kilometre güneybatısında yer alan Huizucar şehrinde bir köyde meydana geldiği ve yıkılan bir evin içinde bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Panchimalco şehrinde yaşanan diğer toprak kaymasında ise evleri toprak altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, felaket nedeniyle bölgeye acil durum ekiplerinin ulaşarak vatandaşlara destek olduğunu belirtti. El Salvador Sivil Savunma Kurumu, bölgede son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ülkenin okyanus kıyısındaki 29 şehrinde turuncu alarm, diğer şehirlerde ise sarı alarm verildiğini duyurdu.

                                          

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