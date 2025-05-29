"El Sanatları Atölyeleri ve Kadın El Emeği Kermesi" ziyaretçilerini bekliyor

Eyüpsultan Belediyesi, kadınların el emeğini kazanca dönüştürerek hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sunmalarını teşvik etmek için çalışmalarına devam ediyor. "Gel, Öğren, Üret" sloganıyla düzenlenen El Sanatları Atölyeleri ve Kadın El Emeği Kermesi de 29 Mayıs ile 1 Haziran günleri arasında Yeşilpınar Yağlıdere Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinlikte, Yeşilpınar ve Esentepe ESMEK kursiyerlerinin yıl boyunca emek vererek hazırladığı ürünler sergilenirken, çeşitli atölye çalışmaları da düzenleniyor.

Kermeste; Pratik Dikiş Atölyesi, Cilt ve El Bakımı Atölyesi, Punch Nakışı, Minimal Ev Tekstili Atölyesi, Filografi Atölyesi, Makrome Atölyesi, Rokoko Nakış Atölyesi, İğne Oyası Atölyesi, Amigurumi Atölyesi, Takı Tasarımı Atölyesi, Tel Kırma Atölyesi, Halı ve Çanta Dokuma Atölyesi yer alıyor.

Kermes, hafta içi 10.00–16.00; hafta sonu ise 11.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.