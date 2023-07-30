El ve ayak üşümelerine karşı ne yapılmalı

Soğukta kalanları daha sıcak tutacak ve el-ayaklarını ısıtacak besinler önem kazandı. İşte onlardan biri…

El ve ayak üşümelerine karşı ne yapılmalı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Uzmanlar vücudu sıcak tutabilmek için daha uzun süre enerji verecek besinlerin yenmesini öneriyor. İşte onlardan biri

PEKMEZİN YARARLARI NELERDİR?

Pekmez, içeriğinde bulunan polifenoller sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olur. Sağlıklı beslenme uzmanlarının diyet listelerinde pekmezi sıklıkla tercih ettikleri görülebilir.

Yaklaşık 100 gram pekmezin içeriğinde 1,25 gram protein bulunur. Pekmez, insan vücudunun temel yapı taşlarından olan protein sayesinde normal kas kütlesinin korunmasına ve gelişmesine, normal kemik yapısının gelişmesine katkıda bulunur.

Yaklaşık olarak 100 gram pekmezde 0,98 gram lif bulunur. İçerisinde bulunan lif, bağırsak florasının korunmasına yardımcı olurken sindirim sisteminin normal fonksiyonunu destekler.

100 gram pekmez içerisinde yaklaşık olarak 65,67 gram karbonhidrat bulunur. İçerisinde bulunan karbonhidrat, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olarak kan şekerindeki ani yükseliş ve düşüşleri engellemeye yardımcı olur.

Anne adaylarının düzenli pekmez tüketmesi, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler. Buna ek olarak pekmezin emziren annelerde süt artırıcı özelliği olduğu bilinmekte.

Pekmezin içeriğinde bulunan demir, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşumuna katkıda bulunan önemli bir mineraldir. Bu nedenle pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi kan yapımına katkıda bulunmasıdır.

Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 1262 miligram potasyum bulunur. İçerisinde bulunan yüksek miktarda potasyum sayesinde pekmez, normal kas fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlar. Bunlara ek olarak pekmez, normal kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Pekmezin en önemli faydalarından biri içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunması.

Antioksidan özelliğinin yanında antienflamatuar özelliği bulunan besinlerdendir. Bu özelliği sayesinde vücutta bulunan iltihaplarla savaşır, iltihap söktürücü özelliği bulunuyor.

Yaklaşık olarak 100 gram pekmezde 62 mg kalsiyum bulunuyor. Pekmez, içerisinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum sayesinde kemik ve dişlerin gelişimine katkıda bulunarak kemik ve diş sağlığını destekler.

Pekmez sağlıklı bir yaşam için gerekli olan, özellikle çocuklarda büyümeyi ve kemik gelişimini destekleyen fosfor minerali bakımından da zengin bir besin çeşididir. Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 66 mg fosfor bulunur.

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