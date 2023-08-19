Ela ne demek? Ela isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Ela da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Ela ne demek? Ela isminin anlamı nedir?

Ela ne demek? Ela isminin anlamı nedir?

Ela adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ela isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ela ne demek? Ela isminin anlamı nedir?

ELA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ela ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan.

- Gözde sarıya çalan kestane rengi.

- Bu renkte olan.

ELA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ela ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ela ismini koymak caizdir.

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