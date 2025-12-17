Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen ve kan ve saç örneğinin alınmasından sonra testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık tarihinde TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

SORULARA YANIT VERMEDEN UZAKLAŞTI

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 15 Aralık'ta ise Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenilmişti.

Adliye girişinde ve savcılık odasına ilerlerken basın mensuplarının 'kanınızda uyuşturucu madde çıktı, neler söyleyeceksiniz?' sorularına yanıt vermediği görüldü.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci, Sözcü'nün haberine göre ifade vermek için adliyeye çağrılmadı. Cebeci'nin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

SERCAN YAŞAR DA ADLİYEDE

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy ile ismi geçen ve uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan Fenomen Sercan Yaşar da adliyede. Tutuklu bulunan Yaşar, elleri kelepçeli bir şekilde ifadesi alınmak üzere getirildi.