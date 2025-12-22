Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Tutuklanan Cebeci hakkında ise itirafçılardan çarpıcı iddialar ifadelerde yer almıştı. Gizli tanık ifadeleri kapsamında uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrılmıştı. Saran için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde karar verilmişti.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında kulis bilgileri ise paylaşılmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında dün

'ÜÇ BÜYÜK KULÜPTEN BİRİSİNİN ÜST DÜZEY BİR YÖNETİCİSİ'

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nin kapıları mesai saatlerinin bitmiş olmasına rağmen iktidar medyasından A Haber'e açılmıştı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan yandaş Sabah’ın Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, “O hanımefendinin telefonundan çıkan öyle şeyler var ki önümüzdeki günlerde yine önemli üç büyük kulüpten birisinin üst düzey bir yöneticisi de ifadeye çağırılacak” iddiasında bulunmuştu.

'OKAN BURUK İSMİNİ DUYDUM'

Son olarak Show TV’de yayınlanan ‘Bu Sabah’ programında açıklamalarda bulunan gazeteci Sevilay Yılman, bomba bir iddiada bulundu. Yılman, “Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeye gidecek. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum” dedi.