Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve kan ve saç örneğinin alınmasından sonra testi pozitif çıkan, bugün ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık tarihinde TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 15 Aralık'ta ise Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi.

Cebeci, bugün tekrar ifade vermek için Çağlayan Adliye'sine gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ela Rümeysa Cebeci’nin, ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunmasının ardından, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı.