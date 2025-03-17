Elan Ricardio ne zaman Beşiktaş forması giyecek?

Kaynak: Haber Merkezi
Elan Ricardio ne zaman Beşiktaş forması giyecek?

Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardio geldiği günden bu yana henüz siyah beyazlı formayı giyemedi. Geçirdiği hastalık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı belirtilen genç oyuncunun ne zaman Beşiktaş forması giyeceği merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo henüz süre bulamadı. Ara transfer döneminde Kolombiya'nın La Equidad kulübünden alınan genç orta saha oyuncusu adaptasyon sürecini atlamadı.

İstanbul'a geldikten sonra 2 kez gribal enfeksiyon geçiren Elan Ricardo, bu süreçte fiziksel anlamda geriledi.

Trendyol Süper Lig'de sadece İkas Eyüpspor maçı kadrosunda yer alan Kolombiyalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Onvo Antalyaspor karşılaşmasında da kadroda kendine yer buldu. Fakat Ole Gunnar Solskjaer, Ricardo'ya bu 2 maçta da şans vermedi.

Elan Ricardo'nun, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediği ifade edildi.

Genç futbolcunun, bu sürede ekstra çalışarak fiziksel olarak kendisini hazırlamayı amaçladığı öğrenildi.

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