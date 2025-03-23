Elan Ricardo Beşiktaş’ta ilk kez sahaya çıktı

Trendyol Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaştı.

Siyah-beyazlılar maça Ersin, Onur, Tayyip Talha, Paulista, Amir, Salih, Chamberlain, Ricardo, Rafa, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı.

Ricardo, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda süre almamıştı.

BEŞİTKAŞ MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu.

İki takımın da kontrollü başladığı maçta İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin’in kaydettiği gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş, sakatlıktan yeni dönen Gabriel Paulista’nın 50. dakikada attığı gol ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, 85. dakikada Diarra ve 90. dakikada Loshaj ile goller bularak müsabakayı 3-3-1 kazandı.