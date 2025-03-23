Elan Ricardo Beşiktaş’ta ilk kez sahaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Elan Ricardo Beşiktaş’ta ilk kez sahaya çıktı

Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlıların yeni transferi Elan Ricardio siyah beyazlı forma ile ilk kez sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaştı.

Siyah-beyazlılar maça Ersin, Onur, Tayyip Talha, Paulista, Amir, Salih, Chamberlain, Ricardo, Rafa, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı.

aw418541-01.jpgRicardo, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda süre almamıştı.

BEŞİTKAŞ MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu.

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İki takımın da kontrollü başladığı maçta İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin’in kaydettiği gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş, sakatlıktan yeni dönen Gabriel Paulista’nın 50. dakikada attığı gol ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, 85. dakikada Diarra ve 90. dakikada Loshaj ile goller bularak müsabakayı 3-3-1 kazandı.

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