Elan Ricardo kendini göstermek için fırsat kolluyor

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Kolombiya'dan 2 milyon euroya transfer ettiği orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu büyük umutlarla kadrosuna kattı.



Ricardo, kamp kadrosuna girmekte zorlanırken, bunun sebebi olarak başka bir ülkeden gelmiş olması gösterildi. Türkiye'nin kültürüne ve iklimine alışmakta zorlanan oyuncuya, teknik ekip adapte olabilmesi için zaman tanıyor.



Fiziksel olarak tam hazır olmayan genç orta saha oyuncusu için milli arada özel bir antrenman programı hazırlandı. Oyuncunun fiziksel seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Ole Gunnar Solskjaer, onu kalan maçlarda yavaş yavaş sahaya sürmeyi planlıyor.

KENDİNİ GÖSTERME ŞANSI

Milli arada boş kalmamak için İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş'ta, Norveçli teknik direktör genç oyuncuya ilk 11'de şans verecek. Oyuncunun iyi bir performans sergilemesi halinde, önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.



Kariyeri boyunca La Equidad ile 49 maça çıkan genç futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.