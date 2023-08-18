Elanur ne demek? Elanur isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Elanur da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Elanur ne demek? Elanur isminin anlamı nedir?