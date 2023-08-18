Elanur ne demek? Elanur isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Elanur da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Elanur ne demek? Elanur isminin anlamı nedir?

Elanur ne demek? Elanur isminin anlamı nedir?

Elanur adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Elanur isminin anlamını araştırıyor. Peki, Elanur ne demek? Elanur isminin anlamı nedir?

ELANUR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Elanur ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Demet, deste.

- Gözü sarıya çalan kestane rengi olan güzel.

ELANUR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Elanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elanur ismini koymak caizdir.

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