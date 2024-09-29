Elastic açık kaynağa dönüyor

Elastic, dört yıl önce kapalı lisansa geçtikten sonra geçtiğimiz ay sürpriz bir hamleyle yeniden açık kaynağa döndüğünü duyurdu. Şirket, Elasticsearch ve Kibana gibi popüler araçların yaratıcısı olarak, bu kararıyla açık kaynak dünyasında büyük yankı uyandırdı. Elastic'in bu stratejik adımı, giderek daha fazla teknoloji firmasının açık kaynaktan uzaklaştığı bir dönemde dikkat çekiyor.

Elastic’in bu dönüşü, açık kaynak lisanslarıyla ilgili süregelen tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Son yıllarda birçok büyük teknoloji şirketi, daha kısıtlayıcı "copyleft" lisanslarına geçiş yaptı ya da tamamen kapalı bir lisans modelini benimsedi. Ancak Elastic’in kurucu ortağı ve CTO’su Shay Banon, bu adımın arkasında yatan nedenleri açıkça ortaya koydu.

AMAZON İLE YAŞANAN GERİLİM

Elastic’in kapalı lisansa geçişindeki en büyük sebeplerden biri, Amazon’un Elastic’in açık kaynak projesi olan Elasticsearch’ü kendi bulut hizmetlerinde "Amazon Elasticsearch" adıyla pazarlamasından kaynaklanan anlaşmazlıktı. Banon, bu konuda şunları söyledi: "İnsanlar, lisansı Amazon’un bizim açık kaynak projemizi alıp 'hizmet olarak' sunmasına kızdığımız için değiştirdiğimizi düşünüyor. Ama aslında bu durum beni çok da rahatsız etmedi, çünkü lisans gereği buna hakları vardı. Asıl sorun markanın ihlal edilmesiydi."

Elastic, markasını koruma amacıyla yasal yollara başvurarak Amazon’a karşı mücadele etti ve sonunda bir anlaşmaya varıldı. Ancak Banon, bu yasal süreçlerin şirketin kaynaklarını ciddi şekilde tükettiğini ve asıl amaçlarının her zaman markayı korumak olduğunu belirtti.

YENİDEN AÇIK KAYNAĞA DÖNÜŞ

Elastic, kapalı lisansa geçiş kararından sonra dört yıl boyunca "source available" adı verilen ve kaynak koduna erişim sağlayan ancak belirli kullanım kısıtlamaları içeren lisans modellerini kullandı. Bu süreçte açık kaynağın getirdiği topluluk desteği ve iş birliği imkanlarından mahrum kalındığı hissedildi. Sonunda, şirket geçtiğimiz ay tekrar açık kaynağa dönme kararı aldı.

Banon, bu kararı almanın altında yatan nedeni şöyle açıkladı: "Her şey çok uzun sürüyordu. Kapalı lisansla ilerlemek bize hız kazandırmak yerine, bazı süreçleri yavaşlattı. Açık kaynakla topluluğun gücünü tekrar arkamıza almak istedik." Bu adım, Elastic'in yeni bir enerjiyle açık kaynak topluluğuna geri dönme isteğinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Elastic'in bu hamlesi, açık kaynak dünyasında alışılmışın dışında bir durum olarak nitelendiriliyor. Son yıllarda birçok şirket, açık kaynak lisanslarını daha kısıtlayıcı hale getiriyor ya da tamamen kapalı lisans modellerine geçiş yapıyor. Hatta bazı firmalar, yeni lisanslama paradigması olan "adil kaynak" (fair source) gibi yeni modeller geliştirmeye başladı. Elastic’in tersine bu akıntıya karşı hareket ederek yeniden açık kaynağa dönmesi, sektördeki diğer firmalar için de örnek teşkil edebilir.

Açık kaynak nedir?

AÇIK KAYNAĞIN GELECEĞİ

Açık kaynak dünyası, son yıllarda büyük bir dönüşümden geçiyor. Büyük teknoloji firmalarının birçoğu, açık kaynak projeleri ticari olarak kullanırken, bu projelerin geliştiricileriyle lisans anlaşmazlıklarına düşebiliyor. Elastic’in yaşadığı deneyim de bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, Elastic’in yeniden açık kaynağa dönüş kararı, topluluk bazlı gelişimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Şirket, açık kaynağın sağladığı iş birliği ve inovasyon avantajlarından faydalanarak, daha hızlı ve etkili çözümler üretmeyi hedefliyor. Banon’un da belirttiği gibi, "Açık kaynak demek, iki kelimede çok şey ifade etmek demek." Bu güçlü söylem, Elastic’in gelecekteki yolculuğunun temelini oluşturacak gibi görünüyor.

Elastic’in bu dönüşü, özellikle açık kaynak dünyasında şirketlerin nasıl bir lisanslama politikası izlemesi gerektiği konusunda önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Şirketler, açık kaynak lisanslarının sunduğu esneklik ve topluluk desteği ile kapalı lisansların getirdiği ticari avantajlar arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Elastic’in aldığı bu karar, diğer teknoloji devlerine de örnek olabilir ve gelecekte benzer dönüşümler görebiliriz.

Sonuç olarak, Elastic’in yeniden açık kaynağa dönmesi, sadece şirketin kendi stratejisi açısından değil, aynı zamanda genel olarak açık kaynak ekosisteminin geleceği açısından da büyük bir önem taşıyor.