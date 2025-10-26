Liseyi açıktan okuyan Elif Su Er'i dedesi dün okulu Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bıraktı. İddiaya göre Elif, dersin ardından eve geri dönmedi. Aile üyeleri hemen durumu emniyet güçlerine haber verdi.

Endişeli anne Nesrin Ercan, kızının bulunmasını isteyerek "Kızımı sabah dedesi okula bıraktı. Ardından kendisine ulaşamadık. Kendimiz aradık ama bulamadık. Durumu polise bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi.

Elif Su'nun bulunması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.