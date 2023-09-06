ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Eylül 2023 / 00:01

T.C.

ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

2021/553 Esas

Dava konusu;

Niza konusu Elazığ İli, Merkez İlçesi, Rızaiye Mahallesi, 258 Ada, 5 parsel sayılı taşınmazın ile ilgili olarak davacı (T.C.16402973248) AHMET FETHİ KILIÇ tarafından tescil davası açılmış olup, bu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği,

TMK.'nun 713/4. ve 5. madde fıkraları gereği ilan olunur.08/05/2023