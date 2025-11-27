Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, arıcıların kış hazırlıklarını yerinde inceledi.



Elazığ’ın yüksek yaylalarında yetişen geven bitkisinden üretilen Coğrafi İşaretli Geven Balı, arıcıların özverili çalışmaları, arıların doğayla kurduğu uyum ve bölgenin kendine özgü iklimi sayesinde eşsiz bir lezzet kazanıyor.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ve arıcılık birimi personeli, Çağlar Köyü’nde arıcıları ziyaret ederek kolonilerde yürütülen sonbahar ve kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

Yapılan kontrollerde, ana arı performansından zayıf kolonilerin birleştirilmesine, beslenme ve varroa mücadelesine kadar sezonun kritik aşamalarının titizlikle yürütüldüğü görüldü.