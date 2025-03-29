Elazığ Belediyesi Ramazan Bayramına hazır

Kent genelinde temizlikten ulaşıma, zabıta denetimlerinden mezarlık hizmetlerine kadar birçok alanda yoğun mesai harcayan Elazığ Belediyesine bağlı ekipler, bayram hazırlıklarını tamamladı.

Eser ve gönül belediyeciliği kapsamında hizmet yolculuğuna devam eden, insanı merkeze alan çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı sürdüren Şahin Şerifoğulları Başkanlığındaki Elazığ Belediyesi, 30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayramı huzur, güven ve sağlık içinde geçirebilmeleri için kapsamlı çalışmalar yürüttü. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin en işlek noktaları başta olmak üzere cadde ve sokaklar süpürülüp yıkandı, parklar, bahçeler, otobüs durakları ve çöp konteynerleri titizlikle temizlendi. Arazözler ve süpürge makineleriyle kentin her noktasına ulaşarak vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri adına yoğun mesai harcayan ekipler, başta tarihi Harput Mahallesi olmak üzere şehir genelindeki cami, mescit ve türbelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi, mobil yıkama araçları ile halılar temizlenirken, cami avluları, abdesthaneler, giriş çıkış alanları ve bahçe duvarları buharlı sistemlerle dezenfekte edildi. Namaz kılınan alanlar da gül suyu ile yıkandı. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerin ve üretim yerlerinin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını ve ürün gramajlarını da kontrol etti. Esnaflar ve vatandaşlar, halkın, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesine teşekkür etti. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen kent genelindeki mezarlık alanları Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bayrama hazırlandı. Asri, Gülmez ve Harput mezarlık alanlarında ekipler genel temizlik çalışması yaparken, mahalle mezarlık alanlarında da yoğun mesai harcanarak ana ve ara yollarla çeşmelerde bakım, onarım ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan arife günü (Bugün) Asri, Gülmez ve Harput mezarlığında kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak Yasin-i Şerif dağıtılıp, badem şekeri ikram ediliyor.

Bayram ziyaretlerini daha konforlu hale getirmek adına Elazığ Belediyesi, 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunacak. Böylece hem bayramlaşma ziyaretleri hem de şehir içi ulaşım daha rahat hale gelecek. Ayrıca, arife günü kabir ziyaretleri için Harput, Gülmez ve Asri Mezarlıklarına giden vatandaşlar için ek otobüs seferleri düzenlendi. Mezarlık ziyaretlerinin daha düzenli ve kolay bir şekilde yapılabilmesi adına, bu güzergâhlardaki toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet veriyor.

BAYRAM TATİLİNDE MÜZELER ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, "Müzeler Şehri Elazığ" projesi kapsamında kente kazandırdığı Basın Müzesi, Hoca Hasan Hamam Müzesi, Musiki Müzesi ile Kent Müzesi, bayram tatili boyunca (Pazartesi hariç) kapılarını açık ziyaretçilere tutacak. İl içi ve il dışından gelen ziyaretçiler, bu müzeleri gezerek Elazığ'ın köklü geçmişine tanıklık etme fırsatı bulacak.

Elazığ Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi gününden itibaren 6 Nisan Pazar gününe kadar çocuklar için festival düzenleyecek. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde 13.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek festivalde çocuklar için oyun grupları, yarışmalar ve ikramlar yer alacak.