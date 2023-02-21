Elazığ Belediyesi'nden deprem bölgesine destek sürüyor

Elazığ Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak tanımlanan depremin yaralarını sarmak adına depremin hemen ardından harekete geçti. Elazığ Belediyesi tarafından depremin ilk gününden itibaren komşu şehir Malatyalı depremzedelere sıcak yemek ulaştırıldı.

Hayır Çarşısı ve vatandaşların desteğiyle toplanan kıyafet, battaniye, elektrikli ısıtıcı, kişisel hijyen malzemeleri ile gıda başta olmak üzere yardım malzemeleri de bölgeye ulaştırılmaya devam ediliyor. Bugüne kadar Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı ve vatandaş iş birliğiyle toplanan 5 tır ve 1 kamyon yardım malzemesi belediye personelince tasnif edilip paketlenmesinin ardından Malatya ve Adıyaman’a gönderildi. Temizlik işleri, itfaiyesi olmak üzere bir çok birimi ile bölgede olan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremin ilk gününden itibaren oluşturdukları ekiplerle deprem bölgesinde çalışmalara destek sağladıklarını ifade ederek, “Gün birlik günü. Yaşadığımız bu büyük felaketin yaralarını birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemize, milletimize böylesine acıları bir daha yaşatmasın” dedi.