Elazığ’da 14 Elazığlı hentbolcu, üstün performansları sayesinde Süper Lig Beşiktaş JK ve Milli Takım kamplarına davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımları, Türkiye hentboluna damga vuran büyük bir başarıya imza attı. 2. Lig’de mücadele eden kadın ve erkek hentbol takımları, Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda gerçekleştirdikleri yoğun antrenmanlar ve disiplinli çalışmalar sonucunda, hentbolun en üst düzey platformlarında Elazığ adını gururla duyurmaya devam ediyor. Yoğun emek ve özverili bir çalışmanın ürünü olarak 14 Elazığlı hentbolcu, Beşiktaş JK ve Milli Takım kamplarına davet edildi.



Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü’müz 6 yıldır aralıksız hem kız hem de erkek takımımız profesyonel liglerde. Elazığ’dan yetişmiş öz evlatlarımız, öz kaynaklarımız bu liglerde yer alsınlar. İkinci lig, birinci lig, süper lig olması hiç önemli değil. Önemli olan Elazığlı çocukların bu liglerde oynaması. Özellikle sizlerin de görüntü aldığı gibi alttan yetişen 4. sınıf, 5. sınıf çocuklarımız da hedef takım olarak Gençlik ve Spor Kulübü’nün profesyonel takımdaki abilerine örnek alıyor ve yetişiyorlar. Tabii buradan yetiştirdiğimiz çocuklar bu liglerden aldıkları puanlarla da spor bilimleri fakültesinin diğer bölümlerine de yerleşebiliyorlar. Bazıları antrenör, bazıları öğretmenlik, bazıları reklasyon bölümünde okuyabiliyorlar. Gençlik ve Spor Kulübümüzün amacı şu, alttan yetişen çocuklarımızın özellikle abilerini örnek alarak, profesyonel liglerdeki bu abiler gibi yarışmacı takıma girmek için mücadele ediyorlar" dedi.