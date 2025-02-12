Elazığ için kuvvetli kar uyarısı: 20 cm’ye kadar kar bekleniyor

Kaynak: İHA
Elazığ için kuvvetli kar uyarısı: 20 cm’ye kadar kar bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.02.2025 Perşembe günü Elazığ'ın il genelinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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