Elazığ için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer dolu hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Yağışların Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.