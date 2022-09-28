﻿Elazığ İl Özel İdaresi 30 personel alacak

Elazığ İl Özel İdaresi bünyesine 30 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından geçici olarak personel alınacak.
Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerliği yapmış olmak.
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