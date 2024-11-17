Aydın jandarmasından il genelinde eş zamanlı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın jandarmasından il genelinde eş zamanlı denetim

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan denetimlerde 564 kişinin GBT sorgusu yapılırken 78 aracında trafik belgeleri kontrol edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çakmar Mahallesi'nde ADÜ Ziraat Fakültesi önünde üniversite öğrencilerinin güvenliği, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "sıcak nokta" ugulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 564 şahıs ve 78 aracın sorgusunu yapan jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken, öğrencilerimizin huzur ve emniyet içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

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