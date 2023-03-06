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Elazığ Kapalı Çarşı esnafı hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılmasını istiyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ’da vatandaşlar, hasar tespit çalışmalarının doğru yapılmadığını belirterek, yeniden tespit yapılmasını istiyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:14
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Elazığ Kapalı Çarşı esnafı hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılmasını istiyor

Elazığ Kapalı Çarşı esnafı hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılmasını istiyor
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Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında sıkıntılar olduğunu iddia eden Elazığlı esnaf, tespit çalışmalarının yeniden yapılmasını istiyor. Elazığlı esnaf Sadettin Güralp, deprem sonrası yaşadıkları sıkıntıların devam ettiğini söyledi. Elazığ’da Bakırcılar Çarşısı dolayında işyeri olduğunu ifade eden Güralp, yaşanan belirsizlikten dolayı ne yapacaklarını bilmediklerini belirterek, “Bizim vatandaş olarak sıkıntılarımız var. Kendi bulunduğum binaya baktılar. Az hasarlı denildi. Tekrar dilekçe verdik. Bu hafta geleceklerini söylediler. Bundan sonraki süreçte burası ne olacak? Yaklaşık 10- 12 esnaf arkadaşımız var. Yeni proje yapılmış. Bu projeye göre burası sadece dükkân ve işyeri olarak gözüküyor. Buranın bir an evvel yıkılıp tekrar esnaf arkadaşları bu sıkıntılardan kurtarmaları lazım. Yetkililerden talebimiz bu” dedi.

"DIŞARIDAN BAKARAK HAFİF HASAR RAPORU VERMİŞLER"

Elazığ’da yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde işyerinde hafif hasar raporu çıktığını ifade eden esnaf Resul Şeker, işyerinin hasar kaydının dükkanı kapalıyken yapıldığını söyleyerek, yaşadığı tedirginliği dile getirdi. İşyerinde kirişlerde ciddi çatlaklar olduğun ifade eden Şeker, “Dükkânımıza bakmadan hafif hasar demişler. Bu şekilde dükkânıma hafif hasar verildi. Çatlayan duvardan diğer dükkân görünüyor. Burası nasıl hafif hasar" diye konuştu.

"BİNA HASARSIZ AMA AĞIR HASAR VERMİŞLER"

Evi ve işyerinin bulunduğu binanın sağlam olmasına rağmen ağır hasar verildiğini iddia eden esnaf Hüseyin Albaşkara ise şunları söyledi:

"Gerçek bir sıkıntı varsa bir şey demem ama sağlam evde niye kurunun yanında yaş da yansın. Binanın hiçbir sıkıntısı yok. Bodruma beraber indik mühendislerle, çatlak yok, kolonda kirişte bir çatlak yok. Dört cephesinde bir şey yok. Sen neye göre ağır hasarlı veriyorsun? Ben istiyorum ki detaylı bir şekilde baksınlar. Gerçekten benim binam hasarlıysa, eyvallah. Ben alır malzememi çıkarım ama gerçekten de sıkıntılı değilse benim binam niye telef olsun, benim binam niye birine kurban olsun?”

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