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Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü. Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da tadilatı süren Tarihi Kapalı Çarşı’da yapılan sundurmanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 20:16
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Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü. Çok sayıda yaralı var

Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü. Çok sayıda yaralı var
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 (AA) - Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bulunan tarihi çarşıda yapımı devam eden sundurma çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE sevk edildi. Sundurmanın altında kalan 5 kişi vatandaşların ve olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

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