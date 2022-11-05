﻿Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü. Çok sayıda yaralı var

(AA) - Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bulunan tarihi çarşıda yapımı devam eden sundurma çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE sevk edildi. Sundurmanın altında kalan 5 kişi vatandaşların ve olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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