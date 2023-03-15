Elazığ Merkez’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Elazığ ili Merkez ilçesi Harput Şuyulandırma Mahallesi Meydan Mah mevkii 60 Ada 8 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Parsel geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz arazi yapısına sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Dosya içerisinde bulunan Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yazılan 30.01.2023 tarih 49017 sayılı cevabi yazısında parselin belediye sınırları içerisinde yer aldığı, revizyon 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre arkeolojik ve kentsel sit alanında kalmakta olduğu itirazların değerlendirme sürecinin devam ettiği tespit edilmiştir. Rapora konu taşınmazın bulunduğu bölge ilin en eski yerleşim yeri alan Harput mahallesidir. Mahalle genelinde mesken kullanımı çok az olup restoran olarak hizmet veren işletmeler yoğunluktadır. Tarihi ve turistik yapılar yer almaktadır. Şehir merkezine kısmen mesafeli olan muhitte ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde 6 adet meyvesiz ağaçların dikili olduğu, bu ağaçların ekonomik ömrünü tamamladığı ve odun olarak ağaç değerinin 15.000 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Bölgede yapılan incelemeler neticesi benzer nitelikli taşınmazların alan, konum, büyüklük, imar durumu, yola cephesi özelliklerine göre gösterdiği değişiklikler dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre taşınmaz için 1.225.000 TL değer takdir edilmiştir.

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