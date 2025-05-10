Elazığ merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Elazığ merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden oluşturulan sayfalar aracılığıyla mağdur kişilerle iletişime geçip kendilerini farklı avukat isimleri ile tanıtıp icra takibi, Anayasa Mahkemesi başvurusu, tazminat davası, kaybedilen davaları tekrar açarak kazanma gibi hukuki yardım vaatleriyle yüklü miktarda harç parası ve dava ücreti talep ettikleri, kaybedilmiş davaları kazanılmış gibi göstererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Elazığ merkezli Mersin, Gaziantep, İzmir, Çorum ve Mardin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4'ü avukat, 7 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda, 9 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Elazığ merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Elazığ merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Elazığ merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu!

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