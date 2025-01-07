Elazığ spor camiasının acı kaybı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ spor camiasının acı kaybı

Şehrin spor simgelerinden olan ve herkesin sevdiği Taylan önceki gün yaşadığı rahatsızlık sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Elazığ spor camiasının sevilen ismi Aziz Taylan (77), hayatını kaybetti.

Şehrin spor simgelerinden olan ve herkesin sevdiği Taylan önceki gün yaşadığı rahatsızlık sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. 4 günlük süreçte değerleri kötüye giden Taylan, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefatı Elazığ'da büyük üzüntüyle karşılanan Aziz Taylan, eşinin vefatı sonrası son 15 yıldır huzurevinde kalıyordu. Merhum Aziz Taylan için öğlen vakti İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Elazığ spor camiasının acı kaybı

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