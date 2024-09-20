Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, şeker pancarı hasadına katıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Muratçık köyünde gerçekleşen şeker pancarı hasadına katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, Muratçık köyünde çiftçileri ziyaret ederek şeker pancarı hasadına katıldı. Tarımsal faaliyetler hakkında çiftçilerle bir süre sohbet eden Vali Hatipoğlu, hasat makinesini de kullandı. Hasadın çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Vali Numanoğlu, "Pancar hasadımız bereketli ve bol kazançlı olsun. Çiftçilerimize emeklerinin karşılığını aldığı, hayırlı ve verimli bir tarım sezonu diliyorum" dedi.