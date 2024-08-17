Elazığ'da 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobilde 6 yaralı

Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Gündeğdi köyü yakınlarında yaşandı. Ü.Ç. (23) yönetimindeki 12 AT 457 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kaza sonucu otomobil ters dönerken, sürücü Ü.Ç. ve yanındaki yolcular G.Ç. (47), M.A.Ç. (14), E.Ç. (13), B.B. (41) ve F.G. (42) yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.