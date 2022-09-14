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11 parmaklı adam görenleri hayrete düşürüyor

Elazığ’da 11 parmağı bulunan Bilal Dağ görenleri şoke ediyor. Dağ, bir kızının da 11 parmaklık olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:44
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:45
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Elazığ’da 11 parmağı bulunan Bilal Dağ görenleri hayrete düşürüyor

11 parmaklı adam görenleri hayrete düşürüyor
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İHA’nın haberine göre, Elazığ'da yük taşımacılığı işi ile uğraşan 46 yaşındaki Bilal Dal, altı parmaklılık olarak da bilinen polidaktili genetik hastalığı nedeniyle doğuştan 11 parmaklı olarak dünyaya geldi.

Ameliyat olmayı düşünmeyen Dal’ın dünyaya gelen 2 çocuğunda da aynı genetik sorunlar yaşandı. Bir kızının da doğuştan 11 parmağı olurken, oğlu ise 13 parmaklı olarak dünyaya geldi.

Kendisi bu zamana kadar doktora başvurmazken oğlu ise ameliyat oldu. Babasında da 13 parmak olduğunu aktaran Dağ, bundan önce rahatsız olmadığını fakat son zamanlarda ellerinde uyuşma yaşadığını ifade etti.

Rahmetli babasının da 13 parmaklı olduğunu ifade eden Dal, "Bu rahatsızlık doğuştan var. Rahmetli babamın da 13 parmağı vardı. Kızımın da 11 parmağı var. Oğlumda 13 taneydi. Ameliyatla aldırdık ama yarım kaldı. Allah vergisi diye doktora hiç gitmedim, şuana kadar da zorlamıyordu. Ama bundan sonra parmaklarımda uyuşma meydana gelmeye başladı. Çalışmama engel oluyor "dedi.

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