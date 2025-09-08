Elazığ’da 2 grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki bir otomobil ile çevredeki bir iş yerinin camlarına da isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

