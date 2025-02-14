Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem (14 Şubat 2025)

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, deprem saat 03:27'de kaydedildi. Merkez üssü Sivrice olan deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLUMLUZ BİR DURUM RAPOR EDİLMEDİ

Depremin ardından yapılan incelemelerde, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Bölgedeki vatandaşların panik yapmadığı, depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği öğrenildi.